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Kastamonu'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da etkili olan yoğun sis, ulaşımı zorlaştırarak görüş mesafesini 50 metreye düşürdü.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:25
Kastamonu'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da Yoğun Sis Ulaşımı Engelliyor

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Bölgedeki sis, özellikle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Trafik Güvenliği İçin Önemli Uyarılar

Sürücüler, bu zorlu hava koşulları nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyararak güvenliği ön planda tutuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu....

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu. Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu....

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oldu. Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

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