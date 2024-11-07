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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol altında serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:10
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonları

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik sürdürdükleri titiz çalışmanın bir parçası olarak dikkat çekti.

Operasyonların Detayları

İnebolu ve merkez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, ekipler bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapı ile birlikte iki ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bir miktar nakit para ele geçirdi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonun sonucunda S.A, M.A.Ç, İ.Ç. ve E.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kişilerden E.H., tutuklama kararı ile cezaevine gönderilirken, diğer üç zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Uyuşturucu ile Mücadele

Bu tür operasyonlar, Kastamonu'da uyuşturucu ile mücadelenin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl...

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında İnebolu ve merkez ilçede yaptığı operasyonlarda, uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ile 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirdi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl...

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında İnebolu ve merkez ilçede yaptığı operasyonlarda, uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ile 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirdi.

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