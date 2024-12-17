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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı. Ekiplerin yaptığı baskınlar sonucunda çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:54
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, uyuşturucu madde bulunduran 2 şahıs, gerçekleştirilen operasyon sonucu tutuklandı. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan kişilere karşı kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Şüphelilerin Üst ve İkametinde Arama

Operasyon kapsamında, durumlarından şüphelenilen H.Y. ve A.İ. isimli şahısların üst ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda H.Y.'nin üst ve ikametinde, ruhsatsız bir tabanca, alüminyum sigara kutusunda ve folyoya sarılı şekilde 2,90 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

A.İ.'nin İkametinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Ayrıca, A.İ.'nin ikametinde yapılan aramada 39,4 gram taş kokain bulunduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İki şahıs da, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

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