Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu Gelişmeleri

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında beş şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda, M.A.Ç, O.Y, Ç.C, D.T. ve A.U isimli zanlıların işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, C.Ç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer dört zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi adına atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir.