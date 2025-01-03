Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Detaylı Çalışmalar Sonucunda Yakalandılar

Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, M.A.Ç, O.Y, Ç.C, D.T. ve A.U. isimli şahısların ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada sentetik ecza hapı, uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramada, sentetik ecza hapı, uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.