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Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, bir diğer şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:44
Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçak İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'nun Araç ve Tosya ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinde M.Ç'nin ev ve aracında yaptıkları aramada sentetik ecza hapı ve uyuşturucu buldu.

Yapılan işlemlerin ardından M.Ç, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Tosya'da Sahte İçki Ele Geçirildi

Ayrıca, Tosya'da gerçekleştirilen bir operasyonda C.Ö'nün iş yerinde sahte içki sattığı belirlendi. Jandarma ekipleri, bu şüpheliyi gözaltına alarak, sahte içkilere el koydu.

Kastamonu'nun Araç ve Tosya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında...

Kastamonu'nun Araç ve Tosya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kastamonu'nun Araç ve Tosya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında...

Kastamonu'nun Araç ve Tosya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

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