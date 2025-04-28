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Kastamonu'da Yangın: 3 Ev ve 3 Ahır Zarar Gördü

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 20:24
Kastamonu'da Yangın: 3 Ev ve 3 Ahır Zarar Gördü

Kastamonu'da meydana gelen yangında, 3 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin başaralı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Karakuz köyü Yukarı Karakuz Mahallesi'nde, Celal Koral'a ait evin elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü gerçekleşen bu patlama, evde büyük bir yangına yol açtı.

Yangını fark eden çevre sakinleri, Koral'ın annesi ve 5 yaşındaki çocuğunu hızlıca evden çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, Hüseyin Bayırcık ve Kamil Maşvacıoğlu'na ait ev ile ahıra da sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine, Kastamonu ve İhsangazi Belediyesi itfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 6 saatlik bir çalışma ile kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında evi zarar gören Celal Koral, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik panosunun patlaması sonucunda başladığını ifade etti. Evinin yakınında olduğunu belirten Koral, "Patlamasını da gördüm. Panonun bulunduğu yerden alevler çıkıyordu. Oradan eve ulaşamadım. Evde annem ve 5 yaşındaki bir çocuk vardı. Annemi kapıdan çıkaramayınca, merdiven dayayıp camdan aldım. Çocuğu da balkondan çıkardık. Mağdur olduk, Allah razı olsun, herkes yardım elini uzatsın." dedi.

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ile 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

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