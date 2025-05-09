Kastamonu'da Yangın: Camii ve Ev Kül Oldu, Bir Yaralı

Kastamonu Daday'da Yangın Felaketi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Maden Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, çevredeki bir cami ve ahırı da vurdu. Yangının bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldiği bildiriliyor.

Olay, Yaşar Sönmez'e ait evde meydana gelirken, yangını fark eden 5 kişilik Sönmez ailesi, camdan dışarı çıkarak alevlerden kurtuldu. Alevlerin hızla yayıldığı yangında, ev sahibi Yaşar Sönmez'in vücudunda yanıklar oluştu.

Hızlı Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı

Sönmez ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti. Yangın, Kastamonu ve Daday İtfaiyesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında köy camisi, ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki hayvanlar komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangının ardından Yaşar Sönmez'e ambulansla müdahale edilerek sağlık kontrolü yapıldı.

Yangın Anına Dair İlk İzlenimler

Yaşar Sönmez, yangının uykudayken başladığını belirterek, "Oğlum çığlık atarak bizi uyandırdı. Yatak odasındaydık. Ben kapıyı açtım. Alevler birden içeriyi sardı. Omzum ve yüzüm yandı. 5 kişi yaşıyorduk, hepimiz camdan dışarı atladık. Hayvanlar vardı ahırda, komşular sayesinde onları kurtardık. Ancak ahırda bulunan 6 tavuk maalesef telef oldu," dedi.

Sönmez, kendisi ve hayvanları için kalacak yerlerinin olmadığını ifade ederek, "Ambulans geldi, vücudumdaki yanıklar için müdahale ettiler. Ancak evim bu haldeyken hastaneye gitmek istemedim," diye konuştu.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap tarafından yürütülmektedir.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir cami, ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir cami, ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi yaralandı.