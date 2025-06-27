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Kastamonu'da Yangın Felaketi: 3 Samanlık, Garaj ve Odunluk Kül Oldu

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk zarar gördü.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 22:20
Kastamonu'da Yangın Felaketi: 3 Samanlık, Garaj ve Odunluk Kül Oldu

Kastamonu'da Yangın Felaketi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde meydana gelen yangın, bölgedeki tarım alanlarına ciddi zararlar verdi. Köy sakinlerinin ilk müdahalesi ile hızla kontrol altına alınmaya çalışılan yangında, 3 samanlık, bir garaj ve bir odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yangının Başlangıcı

Yangının, ilçeye bağlı Karacaören köyünde, Ahmet Demir'e ait odunluk ve garajda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktığı bildirildi. Yangın, kısa süre içinde çevredeki samanlıklara sıçrayarak büyüdü.

İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi

Yangının büyümesi üzerine, Daday ve Karabük'ün Eflani ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de yangına müdahale için bölgeye intikal etti.

Yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak hasar gören yapılar köy sakinleri için büyük bir kayıp oluşturmaktadır.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk zarar gördü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, garaj ve odunluk zarar gördü.

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