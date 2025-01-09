Kastamonu'da Zimmetine Para Geçiren Sağlık Çalışanı Tutuklandı

Kastamonu Sağlık Müdürlüğü çalışanı B.Ç., zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 20:42
Kastamonu'da Zimmetine Para Geçiren Sağlık Çalışanı Tutuklandı

Kastamonu'da Sağlık Çalışanına Zimmet Suçlaması

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan bir çalışan, zimmetine para geçirdiği iddialarıyla tutuklandı. Olay, mutemetlik biriminde görevli B.Ç.'nin mali işlemleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında ortaya çıktı.

Kurum İçi Denetim Sonucu Gözaltına Alındı

Alınan bilgilere göre, B.Ç.'nin zimmetine para geçirdiği şüphesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan iç denetim neticesinde, usulsüz hesap hareketleri tespit edildi. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Resmi Açıklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılan iç denetimde, kurumumuza ait ıslak imzalı resmi evraklarda olmamasına rağmen online bankacılık işlemleri üzerinde usulsüz hesap hareketi tespiti neticesinde ivedilikle konuyla ilgili İl Sağlık Müdürümüz Çağdaş Derdiyok ve Destek Hizmetleri Başkanı İsmail Hakkı Demir tarafından ilgili belgelerle Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Ayrıca, Kastamonu Valiliği konuyla ilgili olarak Meftun Dallı tarafından detaylı şekilde bilgilendirilmiş ve söz konusu personel görevden uzaklaştırılmıştır. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına gerekli bilgi verilerek konunun etraflıca araştırılması için müfettiş talep edilmiştir.

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