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Kastamonu'daki Bıçaklı Kavga Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kastamonu'da bir kişinin ölümüne sebep olan bıçaklı kavgada 4 sanığın duruşmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 13:42
Kastamonu'daki Bıçaklı Kavga Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kastamonu'da Bıçaklı Kavga Davası

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, Ersoy Demirci'nin hayatını kaybetmesine neden olan bıçaklı kavgayla ilgili olarak 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Sanıkların İfadeleri ve Talepler

Duruşmaya katılan sanıklardan Y.A, ifadesinde beraat talep ederek, "Ersoy'u öldürme niyetim yoktu. Olay anında kendimi korumak için bıçağı kullandım," dedi. Diğer sanık A.A ise, "Aracın kapısını açan Ersoy, kardeşime saldırdı. 15 aydır haksız yere tutukluyum; tahliyemi istiyorum," diyerek savunma yaptı.

Sanık H.A ise, "Kavga sırasında araya girmek istedim. Ben kimseye zarar vermedim, insanlık görevimi yaptım," ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanık B.Y ise, "Olayda kavgayı ayırmaya çalıştım,” diyerek kendini savundu.

Duruşmanın Ardından

Mahkeme, Y.A, A.A ve H.A'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Hatırlanacağı üzere, bu olay 6 Temmuz 2023'te bir düğün çıkışında meydana gelmiş ve Ersoy Demirci, bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamamıştı.

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