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Kastamonu'daki Oyun Parkı, Özel Gereksinimli Bireylere Ücretsiz Hizmet Sunuyor

Kastamonu'daki oyun parkı, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için ücretsiz hizmet vererek, mutluluk dolu anlar yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 11:51
Kastamonu'daki Oyun Parkı, Özel Gereksinimli Bireylere Ücretsiz Hizmet Sunuyor

Kastamonu'da Özel Gereksinimli Bireyler için Oyun Parkı

Kastamonu'da bulunan bir oyun parkı, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine ücretsiz hizmet sunarak, hoşça vakit geçirme imkanı sağlıyor. Kentteki bir alışveriş merkezinin içinde yer alan bu oyun alanında, özel gereksinimli çocuklar ve aileleri oyun araçlarından yararlanabiliyor.

Çocukların Mutluluğu Ön Planda

Oyun parkının müdürü Mualla Tekin, çocukların mutluluğunun ve yüzlerindeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirtiyor. Velilerin de bu deneyimden duyduğu mutluluğun her şeye değdiğini ifade eden Tekin, "İşletmemiz açıldığı her yerde özel çocuklarımıza bu imkanı sağlıyor. Biliyoruz ki her çocuğun oyun hakkı vardır. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bu hakkı onlara tanımaktan gurur duyuyoruz," dedi.

Kaynaşma Fırsatı

Tekin, oyun alanlarının en büyük faydalarından birinin, özel gereksinimli bireylerle diğer çocukların bir arada etkinlik yapma fırsatı bulması olduğunu vurgulayarak, kaynaşma olanaklarının önemini vurguladı.

Destekleyici Bir Ortam

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, bu oyun parkının yıllardır tüm özel bireylere ücretsiz hizmet sunduğunu dile getirdi. Boyraz, "Özel bireylerimiz güler yüzle o kadar sıcak karşılanıyor ki, onlar da çok mutlu oluyor. AVM yönetimimize, oyun parkı sahiplerine çok teşekkür ederiz," şeklinde konuştu. Ayrıca bu ortam sayesinde bazı hafif düzey özel birey anneleri, çocuklarını parkta bırakıp işlerini yapma fırsatı da buluyor, bu durumun onlara büyük fayda sağladığını belirtti.

Anne-Oğul Eğlencesi

Özel gereksinimli birey annelerinden Aynur Şahin, oğlunun oyun parkında vakit geçirdiğini anlatarak, "Çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben de oyunlar oynuyorum, birlikte güzel vakit geçiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Kastamonu’daki bir oyun parkı, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine ücretsiz hizmet sunuyor....

Kastamonu’daki bir oyun parkı, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine ücretsiz hizmet sunuyor. Kentteki bir alışveriş merkezinde yer alan oyun parkındaki oyun araçlarından özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ücretsiz yararlanarak, hoşça vakit geçirme fırsatı yakalıyor.

Kastamonu’daki bir oyun parkı, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine ücretsiz hizmet sunuyor....

Kastamonu’daki bir oyun parkı, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine ücretsiz hizmet sunuyor. Kentteki bir alışveriş merkezinde yer alan oyun parkındaki oyun araçlarından özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ücretsiz yararlanarak, hoşça vakit geçirme fırsatı yakalıyor.

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