Kastamonu İhsangazi'de Sis ve Ormanların Buluşması Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan doğa harikası

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatleri itibarıyla etkili olan sis, dağlar ve ormanlarla birleşerek adeta görsel bir şölen sundu.

Yoğun sis bulutlarının ormanlarla sarmaş dolaş olduğu manzaralar, doğaseverleri ve bölge halkını mest etti. Dağların ve ormanların sisle buluşması sonucu ortaya çıkan bu görüntüler, kartpostallık kareleri aratmayacak güzellikteydi.

İhsangazi'de oluşan bu atmosfer, bölgenin doğal dokusunun ne kadar etkileyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sabahın mistik havası, fotoğraflara ve anlara yansıyan eşsiz görüntülerle dikkat çekti.

