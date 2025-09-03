Kastamonu-Karabük Sınırındaki Orman Yangınları Kontrol Altında — Tahliyeler ve Müdahale Sürüyor

Kastamonu-Karabük sınırındaki orman yangınları kontrol altına alındı

Kastamonu ile Karabük sınırında çıkan iki orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşırken; Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesinde dün çıkan diğer yangına da hem karadan hem havadan müdahale ediliyor.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar

Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ağarmasıyla birlikte helikopter desteği de eklendi. Söndürme çalışmalarında görevli araç ve personel şunlardan oluşuyor: 17 helikopter, 1 tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personel.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgedeki duman ve is yoğunluğu devam ediyor; yetkililer, duman ve isin kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştığını bildirdi.

Tahliyeler, zarar ve hazır bekleyen ekipler

Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 kişi tahliye edildi, 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere nakledildi. Bartın, Çankırı, Samsun, Çorum ve Bolu'dan gelen 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olası olumsuz durumlara karşı Kastamonu-Karabük kara yolunda bekletiliyor.

Güzelce köyünde ev, samanlık ve ahırın yandığı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangının diğer evlere sıçramadan durdurulduğu bildirildi. Yangının sıçradığı köydeki hasar havadan görüntülendi.

Köylülerin anlatımı

Şeref Bilsel (İstanbul'da yaşayan): Biz yangını duyduk hemen köyümüze geldik. Köyler boşaltılıyordu. Merak edip evlerimize baktık. Jandarmadan izin alarak köye girebildik. Biz yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz ama geldiğimizde köyün etrafı yanmıştı. İki metre mesafeyle Allah bizim evimizi kurtarmış. Merakla köyümüze dönmeyi bekliyoruz, şu an izin alıp geldik.

Hakan Bilsel: Sosyal medya gruplarımız var. Oradan gelen haberlerden yangını öğrendik. Eflani tarafından yangın rüzgarın etkisiyle gelmiş. Komşumuz çiftçilikle uğraşıyordu. Hemen o anda itfaiyeyi çağırıp müdahale ediyorlar. Bir metre mesafeyle bizim evimiz kurtuluyor. Köyün tamamının yanma tehlikesi vardı. Şu an dönmeyi bekliyoruz. Yangın tekrar söndükten sonra gelmeyi düşünüyoruz. Biz haberi alır almaz İstanbul’daki iş yerimizden izin alıp buraya geldik. Ama sağ olsunlar aynı anda müdahale etmişler. Ancak komşumuzun evi komple küle döndü.

Yetkililer ve ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken bölgedeki vatandaşların güvenliği için uyarıların sürdüğü bildirildi.