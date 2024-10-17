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Kastamonu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Kastamonu'nun yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili oldu ve hava sıcaklıkları düştü.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:21
Kastamonu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Kastamonu'da Kar Etkisi

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, hava sıcaklıklarının belirgin bir şekilde düşmesine neden oldu. İhsangazi, Devrekani ve Küre ilçelerinin yüksek alanları beyaza büründü.

Ulaşımda Zorluklar

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkeziyle bağlantısını sağlayan kara yolu güzergahında, Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde de kar yağışı görüldü. Bu durum, ulaşımda zorluklar yaratabilir.

Yaylalarda Kar Manzarası

Küre, Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerinin yüksek bölgelerindeki yaylalar, kar yağışı sonrası muhteşem bir beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

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