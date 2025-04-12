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Kastamonu'nun Yüksek Kesimlerinde Nisan Ayında Kar Yağışı

Kastamonu'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ağaçları beyaza bürüdü ve iklim değişikliğine dair endişeleri artırdı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:24
Kastamonu'nun Yüksek Kesimlerinde Nisan Ayında Kar Yağışı

Kastamonu'da Nisan Ayında Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde, beklenmedik bir şekilde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz Geçidi'nde karın etkisi giderek artıyor.

Kar yağışı, ayrıca Devrekani, Ağlı, Seydiler, Azdavay, Pınarbaşı, Araç ve İhsangazi ilçelerinde de görülüyor. Bu durum ağaçları ve tarım arazilerini beyaza bürüyerek büyüleyici bir manzara oluşturdu.

Ağlı'dan İlgilendiren Açıklamalar

Ağlı'nın Bereketli köyünde yaşayan Malik Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl karşılaştıkları kar sürprizinin kendilerini şaşırttığını ifade etti. "Buranın iklimi gerçekten çok değişik," diyen Kılınç, 10 yıl önce buraya ilk geldiğinde yaşandığı kış koşullarını hatırlatarak, şunları söyledi: "2-3 metre kar vardı ama kış aylarıydı. Şimdi, mevsim gerçekten değişti mi bilmiyorum. Mevsimler artık yaza doğru gidiyor. Nisan ayında kar yağdığını hiç görmemiştim."

Kılınç, soğuk havanın ağaçlara zarar vermemesi için dua ettiğini vurgulayarak, "Ağaçlarımız yeni uyanma aşamasındaydı. İnşallah ağaçlara, meyvelere zarar vermemiştir. Nisan ayının 10-15'i olmuş, hala kar devam ediyor. Böyle bir şey görmedik, duymadık. Bu sene de 10-15 santimetre kar yağdı, inşallah bahar gelir, yaz gelir, her şey güzel olur," dedi.

Adalar Köyü Muhtarı'ndan Açıklama

Adalar Köyü Muhtarı Ersin Yılmaz ise Nisan ayında kar yağışının normal olmadığını ve bu yılki kar yağışının beklenmedik bir sürpriz olduğunu belirtti. Yılmaz, "15 santimetreye yakın kar var. 2-3 gün daha kar yağacağı söyleniyor. Ağlı yüksek bir yerde olduğu için kar yağar ama nisanda yağmazdı," diye konuştu.

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçların üzeri...

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçların üzeri karla kaplandı.

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçların üzeri...

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçların üzeri karla kaplandı.

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