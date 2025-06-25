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Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da 'Yaşlıların Refahı Paneli' Gerçekleştirildi

Yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen panel, Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 22:12
Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da 'Yaşlıların Refahı Paneli' Gerçekleştirildi

Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da 'Yaşlıların Refahı Paneli' Gerçekleştirildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus oranı en yüksek iller arasında yer alan Sinop ve Kastamonu ile beşinci sıradaki Çankırı, 'Yaşlıların Refahı Paneli'ne ev sahipliği yaptı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen panel, bu illerde yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve politikaların ele alındığı bir platform oldu.

Panelin Detayları

Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panel, iki oturum halinde yapıldı ve Kastamonu, Çankırı ve Sinop üniversitelerinden akademisyenlerin katkısı ile zenginleştirildi. İlk oturumda, Sağlık Bakanlığı, TÜİK ve KUZKA'dan uzman isimler, yaşlılara yönelik sağlık, sosyal ve demografik hizmetler hakkında sunumlar gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise aktif yaşlanma, kuşaklar arası etkileşim ve yaşam boyu öğrenme gibi önemli konular tartışıldı.

Kastamonu Valisi'nden Önemli Açıklamalar

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, panelin toplumsal önemine değinerek, "Yaşlılarımız, geçmişle geleceği bağlayan köprülerdir. Kültürel sürekliliğin teminatı olan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal gelişimimizin temel girdisidir," dedi. Dallı, bu nedenle bölgesel stratejilerin sağlık hizmetlerinden sosyal katılıma kadar geniş bir yelpazeyi kapsaması gerektiğini vurguladı.

TR82 Bölgesi İçin Kritik Bir Konferans

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla genç bir nüfus yapısına sahip olduğunu, ancak TR82 bölgesinde yaşlı nüfus oranının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğunu belirtti. Genç, "Bu oran Avrupa ortalamasına oldukça yakındır. Bu nedenle, yaşlı nüfusun refahı için hizmetlerin değerlendirilmesi bölgemiz açısından büyük önem taşımaktadır," diye konuştu.

Bakanlık Temsilcilerinin Görüşleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Politikaları Daire Başkanı Fatih Elibol, Türkiye’nin hızlı yaşlandığını ifade ederek, "Nüfusun yaşlanması, toplumsal yapımızı ve hizmet anlayışımızı yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor. Bakanlık olarak, yaşlı bireylerimizin aktif ve sağlıklı yaş almasına katkı sağlamayı önemsiyoruz," dedi. Bu bağlamda panelin uzman katkıları ile çok değerli olduğunu vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaşlı nüfus oranı en yüksek iller sıralamasında ilk iki sırada...

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaşlı nüfus oranı en yüksek iller sıralamasında ilk iki sırada yer alan Sinop ve Kastamonu ile beşinci sıradaki Çankırı’yı kapsayan “Yaşlıların Refahı Paneli” düzenlendi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, TR82 bölgesi içerisinde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’taki yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve politikalar ele alındı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaşlı nüfus oranı en yüksek iller sıralamasında ilk iki sırada...

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaşlı nüfus oranı en yüksek iller sıralamasında ilk iki sırada yer alan Sinop ve Kastamonu ile beşinci sıradaki Çankırı’yı kapsayan “Yaşlıların Refahı Paneli” düzenlendi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ev sahipliğinde Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, TR82 bölgesi içerisinde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’taki yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmet ve politikalar ele alındı.

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