Kastamonu Taşköprü'de 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı
Şehirören Köyü'nde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Şehirören köyü Dere Mahallesi'nde 2 katlı evte henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Yangın sonucu söz konusu ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
