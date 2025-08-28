Kastamonu Taşköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Emniyet ekipleri evde arama yaptı, uyuşturucu madde ele geçirildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında, ilçede bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmanın sürdüğü, ekiplerin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.