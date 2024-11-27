Kastamonu, Tokat ve Amasya'da 90 Köy Yolu Karla Kapandı

Kastamonu, Tokat ve Amasya illerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara hız verdi.

Kastamonu'da Yoğun Mücadele

Kastamonu'da düzenli olarak yapılan çalışmalar sonucunda, dün kapalı olan 180 köy yolunun 118'i ulaşıma açılırken, ekipler kalan 62 köy yolunun açılması için mücadele ediyor.

Tokat ve Amasya'da Durum

Tokat'ta ise kapalı durumda olan 10 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürmekte. Amasya'da ise kar nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Amasya'daki ekipler, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon ve 4 yükleyici kepçe ile yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Sinop'ta Durum İyileşti

Diğer yandan, Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen kar küreme çalışmalarının ardından kent genelinde kapalı durumda bulunan 11 köy yolunun tamamının ulaşıma açıldığı bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.