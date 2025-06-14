Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Açık Hava Sineması Düzenledi

Kastamonu Üniversitesi'nden Sosyal Sorumluluk Projesi

Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, "Belki de Sensin Topluluğu" isimli grup ile bir okul bahçesinde açık hava sineması etkinliği düzenledi. Etkinlik, öğrencilere, velilere ve mahalle halkına yönelik olarak gerçekleştirildi.

Bir Film, Bin Hayal Projesi

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen "Bir Film, Bin Hayal Projesi" çerçevesinde gerçekleştirildi. Yıldırım Beyazıt İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara film öncesinde dondurma, pamuk şeker, mısır ve meyve suyu ikram edildi. Ayrıca, çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği de düzenlendi.

Projenin Önemi Vurgulandı

Etkinliğe katılan AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitelerin şehirle bütünleşmesinin önemine dikkat çekti. Ekmekci, "Kastamonu Üniversitemizin omzundaki bu yükü başarıyla taşıdığına ve örnek emeğe imza attığına şahidiz. Öğrencilerimiz başta olmak üzere projeye emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum," dedi.

Gençlere Hayal Kurmaları İçin Teşvik

Ekmekci, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini tavsiye ederek, "Bin, yüz bin, milyon hayal kurun. Kurduğunuz her hayalin emek verdiğiniz ölçüde gerçekleşebileceğine inancınızı kaybetmeyin. Hayallerinizi gerçekleştirmenizin güvencesi Türkiye Cumhuriyeti'dir," ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Destek Geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, göreve geldikten sonra bu tür projelere ağırlık verdiklerini açıklayarak, bu yıl yaklaşık 85 projeye imza attıklarını belirtti. Kuşcu, ekleme yaparak, "Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bakanlığın ÜNİDES projelerine başvuruda bulunan ilk 5 ilden biri olduk," dedi.

Topluluk Üyeleri ve Projenin Başarısı

Topluluk danışmanı ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, Belki de Sensin Topluluğu'nun Türkiye genelinde kabul edilen 44 projeden biri olma başarısını elde ettiğini anlattı. Bu projede, öğrencilerin sorumluluk alarak etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinliğe Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Merkez İlçe Başkanı Şenol Kızılabdullah ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Dolapçı da katıldı. Topluluk Başkanı Sahranur Ülgen, çalışmalar hakkında bilgi vererek, projenin gelecekte de devam edeceğini ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, bir okulun bahçesinde öğrenci ve velilere yönelik açık hava sineması etkinliği düzenledi.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, bir okulun bahçesinde öğrenci ve velilere yönelik açık hava sineması etkinliği düzenledi.