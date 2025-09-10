Kastamonu ve Sinop Kıyıları İçin Gökgürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, Kastamonu ve Sinop kıyılarında akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Kastamonu (Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin) ve Sinop (Türkeli, Ayancık ve Erfelek) kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Uyarı ve olası etkiler

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

