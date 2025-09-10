Kastamonu ve Sinop Kıyıları İçin Gökgürültülü Sağanak Uyarısı

Kastamonu ve Sinop kıyıları için gökgürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Kastamonu (Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin) ve Sinop (Türkeli, Ayancık ve Erfelek) kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Uyarı ve olası etkiler

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.