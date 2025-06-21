Kastamonulu Çift, Nikahını Doğanın Ortasında Kıydı

Kastamonulu çiftin nikahı, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilıca Şelalesi'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşti. Kanyonları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun bu eşsiz bölgesi, yalnızca güzellikleriyle değil, aynı zamanda özel anların paylaşıldığı yer olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kastamonu Pınarbaşı ilçesinde, yaklaşık 3,5 kilometrelik Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra ulaşılabilen Ilıca Şelalesi, 10 metreden dökülen suyun oluşturduğu doğal havuzuyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu muhteşem doğanın içinde, Bayram Çelebi ve öğretmen Hatice Keskin çifti, nikahlarını Ilıca Şelalesi'nin karşısındaki ahşap platformda kıydırdı.

Nikah merasimini gerçekleştiren Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, nikahın ardından çifte mutluluk dileyerek, "Genç girişimcilerimizden Bayram Çelebi kardeşim ile değerli öğretmenlerimizden Hatice Keskin kardeşimizin nikahlarını, Türkiye'nin dünyaya armağanı Pınarbaşı'mızın cennet köşelerinden biri olan Ilıca Şelalesi'nde kıydık. Bugün onlar için en mutlu gün. Bu mutlu günü özel kılan, ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Ilıca Şelalesi'nde nikahlarını kıymaları" açıklamalarında bulundu.

Bu anlamlı etkinlik, bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra, sevgi ve mutluluğun paylaşılması açısından da sembolik bir değer taşıyor. Bu tür özel anlar, Kastamonu’nun zengin kültürel ve doğal mirasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kastamonulu çiftin nikahı Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde kıyıldı. Çiftin nikahını Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı kıydı.

Kastamonulu çiftin nikahı Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde kıyıldı. Çiftin nikahını Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı kıydı.