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Katar, ABD ile Afganistan Arasındaki Tutuklu Değişimini Tamamladı

Katar, ABD ve Afganistan arasında gerçekleştirilen tutuklu değişiminin tamamlandığını duyurdu. İki Amerikan vatandaşı serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:06
Katar, ABD ile Afganistan Arasındaki Tutuklu Değişimini Tamamladı

Katar, ABD ile Afganistan Arasındaki Tutuklu Değişiminin Duyurusunu Yaptı

Katar Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Afganistan arasında gerçekleştirilmiş olan tutuklu değişiminin başarıyla tamamlandığını kamuoyuna açıkladı.

Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, yaptığı açıklamada, "Katar'ın iyi niyetli girişimi neticesinde Afganistan'da tutuklu olan iki Amerikan vatandaşı serbest bırakıldı, karşılığında ise ABD'de tutuklu bulunan bir Afgan vatandaşı serbest bırakıldı," dedi.

Huleyfi, tüm tutukluların Doha'ya ulaştığını ve ülkelerine dönüşleri için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti. Ancak açıklamada serbest bırakılan kişilerin kimlikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu anlaşmanın, barışçıl yollarla çözülecek anlaşmazlıkların çözümüne önayak olması temennisiyle, Katar'ın arabuluculuğunun önemine dikkat çekildi. Katar, Şubat 2020'de ABD ile Afganistan'daki Taliban arasında imzalanan anlaşmanın ardından, 15 Ağustos 2021'de Taliban Hareketi'nin Afganistan'ı kontrol altına alması sürecinde etkin rol oynamıştı.

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