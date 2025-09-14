Katar Başbakanı Al Sani: Uluslararası Toplum Çifte Standardı Bırakıp İsrail’i Suçlarından Sorumlu Tutmalı

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Doha’daki saldırısını sert ifadelerle kınadı. Al Sani, saldırıyı 'uluslararası hukuku, insani değerleri ve diplomatik teamülleri ayaklar altına almış, devlet terörü niteliğinde bir eylem' olarak nitelendirdi.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi hazırlık toplantısında konuşan Al Sani, İsrail’in saldırısının sivilleri, güvenlik görevlilerini, diplomatik misyonları ve çocukların bulunduğu okulları hedef aldığını vurguladı. Al Sani, 'Bu barbarca saldırı, İsrail’in hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını ve bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedeflediğini göstermektedir' dedi.

Al Sani, saldırının Gazze’de ateşkes ve esir değişimine yönelik müzakereler sürerken gerçekleştiğine dikkat çekerek bunun İsrail’in barışçıl girişimleri engelleme niyetini ortaya koyduğunu belirtti. 'Uluslararası toplumun çifte standartlardan vazgeçmesi ve İsrail’i işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutmasının vakti gelmiştir.' sözleriyle çağrısını yineledi.

Katar’ın arabuluculuk rolünü hem anayasal hem de insani ve ahlaki bir sorumluluk olarak tanımlayan Al Sani, ülkesinin Mısır ve ABD ile birlikte ateşkes çabalarını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, uluslararası toplumun Katar’ın egemenliğine destek veren ve İsrail’i kınayan açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yayımladığı bildiriyi takdirle karşıladıklarını söyledi.

Saldırı ve Tepkiler

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün yaptığı yazılı açıklamada ülkesinin başkenti Doha'da 15 Eylül Pazartesi günü bölgedeki son gelişmeler nedeniyle İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi düzenleyeceğini duyurmuştu. İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas saldırı sonrası, lider kadrosunun saldırıdan kurtulduğunu; ancak Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a, 'Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız.' ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi: Gündem ve Amaç

Devlet Başkanları seviyesinde düzenlenecek zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle organize ediliyor. Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine yayıldığı belirtilen operasyonların ardından düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak.

Zirvede, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları masaya yatırılacak. Zirvede kabul edilecek kararda, önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirveleri ile 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve 25 Ağustos 2025'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlara atıf yapılarak, barış ve güvenliğin devamı için İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulması çağrısına vurgu yapılması öngörülüyor.

Bundan önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirveleri ise 11 Kasım 2023 ve 11 Kasım 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmişti.