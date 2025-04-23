Katar'da Anzak Günü Anma Töreni: Cesaret ve Hatıra

Katar'da Anzak Günü Anma Töreni Düzenlendi

Katar'ın başkenti Doha, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla anlam dolu bir Anzak Günü anma törenine ev sahipliği yaptı. Bu anma etkinliği, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın karşısında yer alan Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu'nun 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na çıkarak savaşa katıldığı günü onurlandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Katıldı

Avustralya'nın Doha Büyükelçiliği tarafından bir otelde organize edilen anma töreninde; Avustralya'nın Doha Büyükelçisi Shane Flanagan, Yeni Zelanda'nın Abu Dabi Büyükelçisi Richard Kay ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu başta olmak üzere pek çok askeri ve diplomatik misyon temsilcisi yer aldı.

Saygı Duruşu ve Hüzün Müzikleri

Anma töreninde, savaş sırasında hayatını kaybeden Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri için bir saygı duruşu yapıldı. Local dilde hüzünlü müzikler eşliğinde, Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin cesaretleri ve dayanıklılıkları vurgulandı.

Önemli Mesajlar

Shane Flanagan, konuşmasında “Anzak Günü, bizden onların isimlerine sahip çıkmamızı istiyor.” diyerek, her yıl bu günde onları hatırlama sözü verdiklerinin altını çizdi. Türkiye’nin, tüm askerlerin hatırasına sahip çıkmasından duydukları teselliyi ifade etti.Je

Yeni Zelanda'nın Abu Dabi Büyükelçisi Richard Kay ise, “Bugün, tüm Yeni Zelandalılar için kutsal bir gün. Değerlerimizi savunmak için canlarını feda eden askerlerimizi anmak ulusal bir görev.” şeklinde konuşarak Anzak Günü'nün önemine dikkat çekti.

Çanakkale'nin Bağlayıcı Gücü

Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Çanakkale Savaşı’nın taraflar arasında kalıcı bir bağ oluşturduğunu belirterek, “Savaş insani değerlerin sergilendiği bir alan olmuştur.” dedi. Savaşın geçmişte oluşturduğu dostluk ve anlayışın öneminin altını çizen Göksu, “Her anne, çocuğunu kaybetmenin aynı yürek parçalayan acısını yaşar.” diyerek barışın ne denli değerli olduğunu vurguladı.

Törenin Sona Ermesi

Konuşmaların ardından savaş hikayeleri paylaşıldı ve yaşamını yitirenler için dua edildi. Anma töreni, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının çalınması, saygı duruşu ve bayraklarının göndere çekilmesiyle sona erdi.

Anzak Günü Hakkında

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşur. Anzak Günü, 25 Nisan 1915'te Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümüdür.

Katar'ın başkenti Doha'da Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla Anzak Günü anma töreni düzenlendi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı İngiltere'nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu'nun Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardığı gün olan Anzak Günü anıldı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu törende bir konuşma yaptı.

Katar'ın başkenti Doha'da Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla Anzak Günü anma töreni düzenlendi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı İngiltere'nin yanında savaşa giren Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu'nun Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardığı gün olan Anzak Günü anıldı. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu törende bir konuşma yaptı.