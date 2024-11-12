Katar'da Kabine Revizyonu: 6 Bakanlıkta Değişiklikler Yapıldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülke yönetiminde önemli bir değişikliğe imza attı. Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, 6 bakanlığı kapsayan kabine revizyonu gerçekleştirildi.

Yeni kabinede, Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani, Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirildi. Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva el-Hatır, Eğitim ve Öğretim Bakanı olarak atandı. Aile ve Sosyal Kalkınma Bakanı koltuğuna Buseyne bint Ali el-Cebr en-Nuaymi, Sağlık Bakanlığına Mansur bin İbrahim bin Al Mahmud, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına Faysal bin Sani Al Sani ve Ulaşım Bakanlığına Mahmud bin Abdullah Al Sani getirildi.

Ayrıca, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü Dışişleri Bakanlığı görevine ek olarak, 2023 yılından itibaren Başbakanlık görevini de üstleniyor.

Bu değişiklikler, Katar'ın yönetimindeki dinamiklerin yeniden şekillendiğini ve yeni bir yol haritası belirlediğini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.