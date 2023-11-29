Katar'dan Kritik Görüşme: Mossad ve CIA Başkanları Bir Araya Geldi!

Gazze'de uzatılan ateşkes sürecinin devamlılığının sağlanmasına yönelik umutlar sürüyor. Ateşkes süresi devam ederken iki önemli gelişme yaşandı.





İlk gelişme olarak Hamas cephesinde rehine takası doğrultusunda 12 esiri serbest bıraktı. Bırakılan rehinelerden 10'u İsrail vatandaşı olurken 2'sinin Taylandlı olduğu bildirildi. Gerçekleştirilen rehine takası anlaşması ile serbest bırakılmaların ardından İsrailliler mutluluklarını gösterilerle paylaştı.

Rehineler ilk etapta 2 gün ancak karşılık anlaşmanın ardından 4 güne uzatılan takas anlaşması sonucu gerçekleşti. Öngörüler arasında Hamas'ın her bıraktığı 10 rehineye karşın ateşkes sürecinin 1 gün daha uzatılması yönünde. Hamas'ın 9 kadın, 1 çocuk olan 10 İsrailli ve 2 Taylandlı rehinelerin İsrail'e ulaşması ile birlikte 30 Filistinli de hapishanelerden tahliye edildi.





CIA ile MOSSAD Başkanları Bir Araya Geldi

İkinci gelişme ise ateşkes müzakeresinin devam etmesi için CIA ve MOSSAD başkanlarının bir araya gelmesi ile yaşandı. Katar'da gerçekleştirilen görüşmede taraflar arası arabuluculuk yapılması için harekete geçildi. Amerikan ve İsrail İstihbaratları CIA ve MOSSAD başkanları başkent Doha'da görüştü. Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşme esnasında Mısır İstihbarat başkanının da başkentte olduğu belirtildi.

Yapılan görüşme esnasında taraflar arasındaki ateşkes süresinin uzun soluklu olarak yeniden uzatılmasına ve rehine takasının devam etmesi konusunun ele alındığı bildirildi. Görüşmelerde ilerleme sağlandığının da altı çizildi.

Görüşmeler esnasında İsrail'de bulunan aşırı sağ koalisyon kanadının itirazda bulunduğu da belirtiliyor. Netanyahu'nun savaşa geri dönmemesi halinde Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir bölgeden desteğini çekeceğini duyurdu. Bakan Gvir, savaşta Netanyahu'ya 3 bakan ve 6 milletvekili ile destek veriyor. Ancak Ben Gvir'in istifa etmesinin hükümetin düşmesi gibi bir etkisinin olmayacağı öngörülüyor.