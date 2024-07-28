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Katar Emiri Al Sani ve İngiltere Başbakanı Starmer Paris'te Görüştü

Keir Starmer ve Şeyh Temim, Paris'te eğitim, ticaret ve enerji işbirliği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 13:40
Katar Emiri Al Sani ve İngiltere Başbakanı Starmer Paris'te Görüştü

Katar Emiri ve İngiltere Başbakanı Paris'te Buluştu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olimpiyatların açılış töreni için Paris'e yaptığı ziyarette, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan bilgilere göre, Starmer ve Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkileri ve başlıca meseleleri değerlendirdi. Görüşmelerde özellikle eğitim, ticaret ve enerji alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesine odaklanıldı.

Enerji ve Temiz Enerjinin Önemi

İki lider, toplantıda temiz enerji, istihdam, düşük enerji maliyetleri ve enerji güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Bu konular üzerine fikir alışverişinde bulunarak, gelecek projelerde işbirliği yapma niyetlerini ifade ettiler.

Uluslararası Sorunlar Üzerine Değerlendirmeler

Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bölgedeki çatışmalar üzerinde duruldu. Starmer ve Al Sani, çatışmaların son bulması için uluslararası toplumun rolünü tartışarak, ortak bir duruş sergilediler.

Gelecek Planları

İki lider, ilişkileri daha da güçlendirme adına ilerleyen dönemlerde tekrar bir araya gelmek konusunda mutabık kaldı.

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