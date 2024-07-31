Katar Emiri, İngiltere İle Gazze Gelişmelerini Görüştü

Katar Emiri, İngiltere Dışişleri ve Savunma Bakanları İle Görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Savunma Bakanı John Healey'i kabul etti.

Görüşmenin Teması Gazze'deki Gelişmelerdi

Görüşmede, Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut durum ele alındı. İki ülke arasındaki güçlü ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda geliştirilmesi umutları da dile getirildi. Bölgesel ve Uluslararası Gelişmelere Dikkat

Ayrıca, toplantıda bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da değerlendirmeler yapıldı.