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Katar, Gazze'de Ateşkes İçin Arabuluculuğa Devam Edecek

Katar, Gazze'deki ateşkes çabalarına ilişkin arabuluculuk çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:32
Katar, Gazze'de Ateşkes İçin Arabuluculuğa Devam Edecek

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes için yürütülen arabuluculuk faaliyetlerine devam edileceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansı'na (QNA) yaptığı açıklamada, ülkesinin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

Arabuluculuk Çabaları Devam Ediyor

Ensari, Gazze’de ateşkes arabuluculuğundan çekildiğine dair medyada çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan müzakereler hakkında bilgi veren Ensari, anlaşma sağlanamaması halinde Hamas ve İsrail arasında arabuluculuğun geçici olarak durdurulacağını taraflara bildirdiklerini kaydetti.

Sivil Acıların Hafifletilmesi İçin Yeniden Başlıyoruz

Ensari, %strong>Katar’ın, çatışmanın sona ermesi ve Gazze'deki ağır insani koşullar nedeniyle yaşanan sivil acıların hafifletilmesi amacıyla taraflar arasında arabuluculuk çabalarına yeniden başlayacağını belirtti. "Katar Devleti, arabuluculuğun bir şantaj aracı olarak kullanılmasına izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Filistin Halkına Sürekli Destek

Sözcü, Katar’ın Filistin halkına, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlete kavuşana kadar destek vereceğini belirterek, Filistin meselesinin Katar için merkezi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Doha'daki Hamas Ofisinin Rolü

Ensari ayrıca, Doha'daki Hamas siyasi ofisi hakkında çıkan haberlerin doğruluğunu sorgulayarak, bu ofisin amacının ilgili taraflar arasında bir iletişim kanalı olarak görev yapmak olduğunu açıkladı. Bu kanalın, geçen yıl kadın ve çocukların takasıyla sonuçlanan ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Ensari, doğru bilgilere resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

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