Katar, Gazze'de Ateşkes İçin Arabuluculuğa Devam Edecek

Filistin Halkına Sürekli Destek

Sözcü, Katar’ın Filistin halkına, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içinde bağımsız bir devlete kavuşana kadar destek vereceğini belirterek, Filistin meselesinin Katar için merkezi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Doha'daki Hamas Ofisinin Rolü

Ensari ayrıca, Doha'daki Hamas siyasi ofisi hakkında çıkan haberlerin doğruluğunu sorgulayarak, bu ofisin amacının ilgili taraflar arasında bir iletişim kanalı olarak görev yapmak olduğunu açıkladı. Bu kanalın, geçen yıl kadın ve çocukların takasıyla sonuçlanan ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Ensari, doğru bilgilere resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.