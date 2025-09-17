Katar: İsrail Saldırısı ABD ile Güncellenmiş Stratejik Savunma Anlaşması İhtiyacını Hızlandırdı

Doha'daki saldırı, Washington ile savunma görüşmelerinde takvimi öne çekti

Katar, İsrail’in 9 Eylül’de başkent Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik hava saldırısının, ABD ile "güncellenmiş stratejik savunma anlaşması" ihtiyacını hızlandırdığını açıkladı.

Macid el-Ensari, Doha’da düzenlenen basın toplantısında, saldırının ardından Washington ile yürütülen savunma anlaşmasına ilişkin takvimin hızlanıp hızlanmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, bu saldırı ABD ile Katar arasında güncellenmiş stratejik savunma anlaşması ihtiyacını hızlandırdı. Bu, tamamen yeni bir konu değil ancak sürecin hızlandırılması anlamına geliyor."

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve beraberindeki heyeti kabul etti. Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkiler ve özellikle savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Katar Emiri (Şeyh Temim bin Hamed Al Sani) ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile görüştüm. ABD ile Katar arasındaki köklü güvenlik ortaklığını ve bölgede daha güvenli ve istikrarlı bir gelecek için ortak taahhüdümüzü bir kez daha teyit ettik." ifadelerini kullandı.

İsrail’den Doha’ya hareket etmeden önce de konuşan Rubio, "Katar ile yakın bir ortaklığımız var. Aslında üzerinde çalıştığımız güçlü bir savunma iş birliği anlaşması mevcut ve nihai aşamasına yaklaşmış bulunuyoruz." dedi.

Katar, Haziran 1992’de ABD ile "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalamıştı.