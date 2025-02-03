Katar, Ürdün ile Gazze'ye Hava Köprüsü Kurdu

Katar'dan Gazze'ye Tıbbi Yardım Hava Köprüsü

Katar, Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi yardımlar ulaştırmak amacıyla Ürdün ile hava köprüsü kurduğunu resmen duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Katar Devleti, Ürdün’deki Kral Abdullah II. Askeri Üssü'nden Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin el-Karara bölgesine bir hava köprüsü kurmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, daha önce kara yoluyla gerçekleştirilen yardımların devamı niteliğindeki bu hava köprüsünün, Gazze halkının acil insani ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediği belirtildi.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Hava köprüsünün açılışı için düzenlenen törende, Katar Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Meryem bint Ali el-Misned, Katar’ın Ürdün Büyükelçisi Saud bin Nasır bin Casim Al Sani ve bazı Katar Kızılayı yetkilileri yer aldı. Ayrıca, Katar Yardım Kurumu CEO’su Yusuf bin Ahmed Al Kuvari ve Katar Kalkınma Fonu temsilcileri de törende hazır bulundu.

Bu hava köprüsü, Ürdün üzerinden kara yoluyla Gazze'ye taşınacak yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde dağıtılması için yapılan anlaşmalarla desteklendi.

65 Tır Yardım Gönderildi

Açılışta konuşan Katar Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Meryem bint Ali el-Misned, Gazze'de ateşkesin başladığı tarihten bu yana Katar’ın Ürdün sınırından 65 tır yardım malzemesi gönderdiğini belirtti. El-Misned, "Bu kara yoluyla gönderilen yardımların devamı olarak, Katar Kalkınma Fonu, Katar Yardım Kurumu ve Katar Kızılayı iş birliği çerçevesinde Han Yunus’un kuzeyine iki helikopter uçuşu gerçekleştirilmiştir." diye ekledi.

Açıklamalar ve Uçuş Programı

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mümini, başkent Amman’da Kral Abdullah II. Hava Üssü’nde düzenlenen basın toplantısında, 8 gün boyunca çok sayıda helikopterin Gazze’ye yardım malzemesi taşıyacağını ve bu uçuşların günde 18 sefer yapılacağını açıkladı. Mümini, "Uçaklar, gıda, tıbbi malzeme ve diğer yardım malzemelerini Karara Kapısı'na taşıyacak." diyerek bölgenin Gazze Şeridi’nin kuzeyini güneyine bağlayan merkezi bir konumda seçildiğine dikkat çekti.