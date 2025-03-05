Katar ve Endonezya Dışişleri Bakanları Gazze ve Batı Şeria'yı Görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeleri görüşmek amacıyla Doha'da bir araya geldi.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Dışişleri Bakanları bu buluşmada, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme fırsatlarını da ele aldı.

İki Bakan, ayrıca ortak öneme sahip konular üzerinde değerlendirmelerde bulunarak, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürdürülmesi ve insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladılar.