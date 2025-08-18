DOLAR
Katar ve Mısır: Gazze'de Zorla Yerinden Etmeyi Reddediyoruz

Katar ve Mısır, Gazze'de ateşkes çabalarını sürdürdüklerini ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 19:59
Kahire'deki görüşmede ateşkes, insani yardımlar ve esirlerin salıverilmesi için ABD ile koordinasyonun önemi vurgulandı

Mısır Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Görüşmeye ayrıca Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Katar Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Halfan el-Kaabi de katıldı.

Açıklamada, Gazze'de ateşkes, insani yardımların girişine izin verilmesi ve esirlerin salıverilmesinin sağlanması için ABD ile koordineli sürdürülen çabaların önemi yinelendi.

Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze'yi yeniden işgali ve Filistin halkını zorla yerinden etme çabalarını açıkça reddettiklerini bildirdi.

Sisi görüşmede, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tek yolunun bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Ayrıca Sisi, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini; yeniden imarın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, Gazze'nin yeniden imarı için Filistin hükümeti ve Birlemiş Milletler ile işbirliği içinde Kahire'de uluslararası konferans düzenlenmesi çağrısında bulundu.

