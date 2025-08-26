DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,81 -0,27%
ALTIN
4.455,94 -0,49%
BITCOIN
4.531.082,05 -0,71%

Katar ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye İhlallerini Şiddetle Kınadı

Katar ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını uluslararası hukuka aykırı bularak kınadı ve uluslararası toplumdan müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:28
Katar ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye İhlallerini Şiddetle Kınadı

Katar ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye İhlallerini Şiddetle Kınadı

Katar'ın açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve bölgedeki barış çabalarını baltaladığı vurgulandı.

Açıklamada uluslararası topluma "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurması için acil ve caydırıcı önlemler alma" çağrısında bulunuldu ve söz konusu eylemlerin bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Katar'ın ayrıca Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, istikrarı ve halkının güvenliğini tam şekilde desteklediği yinelendi.

Suudi Arabistan'dan sert kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlallerini "ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirerek kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, İsrail'in devam eden ihlallerini, Suriye topraklarına yönelik saldırılarını ve iç işlerine müdahalesini güçlü bir şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada Suriye'nin Süveyda kentindeki gergin duruma dikkat çekilerek, İsrail'in bu saldırılarının Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğinin, uluslararası hukukun ve 1974'te imzalanan kuvvetler ayrılığı anlaşmasının açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Sahadaki gelişmeler

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, dün, İsrail'in "işgal güçleri"nin Kuneytra kırsalındaki Beyr Acem ve Breyke köylerinde devriye faaliyeti yürüttüğünü duyurmuştu.

Metinde ayrıca, İsrail'in Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlediği ve Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştirdiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti
2
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde
3
Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor
4
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti
5
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
6
TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak
7
Adana Feke'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor