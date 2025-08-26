Katar ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye İhlallerini Şiddetle Kınadı

Katar'ın açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve bölgedeki barış çabalarını baltaladığı vurgulandı.

Açıklamada uluslararası topluma "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurması için acil ve caydırıcı önlemler alma" çağrısında bulunuldu ve söz konusu eylemlerin bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Katar'ın ayrıca Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, istikrarı ve halkının güvenliğini tam şekilde desteklediği yinelendi.

Suudi Arabistan'dan sert kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Suriye'ye yönelik ihlallerini "ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali" olarak nitelendirerek kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, İsrail'in devam eden ihlallerini, Suriye topraklarına yönelik saldırılarını ve iç işlerine müdahalesini güçlü bir şekilde kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada Suriye'nin Süveyda kentindeki gergin duruma dikkat çekilerek, İsrail'in bu saldırılarının Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğinin, uluslararası hukukun ve 1974'te imzalanan kuvvetler ayrılığı anlaşmasının açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Sahadaki gelişmeler

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, dün, İsrail'in "işgal güçleri"nin Kuneytra kırsalındaki Beyr Acem ve Breyke köylerinde devriye faaliyeti yürüttüğünü duyurmuştu.

Metinde ayrıca, İsrail'in Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlediği ve Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştirdiği belirtildi.