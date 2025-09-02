DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.668,29 -1,55%
BITCOIN
4.551.223,55 -1,7%

Kathimerini: Türkiye'nin savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı

Kathimerini, Türkiye'nin yerli savunma sanayisindeki atılımın Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardığını ve Yunanistan için risk oluşturduğunu yazdı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:26
Kathimerini: Türkiye'nin savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı

Kathimerini: Türkiye'nin yerli savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin yerli savunma sanayisindeki hızlı gelişmenin ülkeyi yabancı silah sistemlerine bağımlılıktan kurtardığını ve olası bir çatışma halinde NATO müttefiklerinden gelebilecek ambargolara karşı dayanma gücü sağladığını yazdı.

Gazetenin 'Türkiye'nin silahlanması Yunanistan'a baş ağrısı yapıyor' başlıklı analizinde, Türkiye ile Yunanistan'ın savunma kapasitesi karşılaştırıldı ve son yıllarda Türkiye'nin attığı adımların Atina için hem askeri hem de diplomatik açıdan zorluklar yarattığı vurgulandı.

'Güçlü ve kendi kendine yetebilen Türk savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı ve çatışma halinde NATO müttefiklerinden gelebilecek olası bir ambargoya karşı dayanma gücü verdi. Aksine, Yunanistan mühimmat konusunda bile kendi kendine yetebilmekten çok uzak kaldı ve bu onu korumasız bırakıyor.'

Avrupa ile işbirlikleri ve Baykar'ın rolü

Haberde, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini Avrupa ile bağlarını güçlendirmek amacıyla kullanabilmesinin Atina'da endişe yarattığı belirtildi. İspanya ve İtalya'nın savunma sanayisinde Türkiye ile işbirliğine gittiği, Avrupa'daki diğer ülkelerin de benzer adımlar atabileceği ifade edildi.

Gazete ayrıca, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere Türk savunma sanayisi ürünlerinin Avrupa'ya çekici bir alternatif sunduğuna dikkat çekti.

Yunanistan geride kalmaya devam ediyor

Haberde Yunanistan'ın ekonomik kriz dönemindeki kemer sıkma politikaları nedeniyle savunma sanayisinde gerilediği, yerli üretimde önemli mesafe kat edemediği kaydedildi.

'Tüm çabalara rağmen Yunanistan, savunma sanayisi diplomatik bir araç olarak kullanılan ve Avrupa savunma şirketleri için rekabet gücü yüksek bir partner olarak hizmet veren Türkiye'nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Bölgesel gerginlikler devam ederken yerli kapasitenin yeniden inşası, Atina için önemli bir önceliktir.'

Kathimerini'nin değerlendirmesi, bölgedeki güç dengesinin savunma sanayisi ekseninde şekillenmeye başladığına işaret ediyor ve Atina'nın yerli üretim kapasitesini güçlendirmenin aciliyetini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
2
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
4
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe
6
Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Çelik: CHP İstanbul Kararı Yargının, 'Terörsüz Türkiye' Süreci Kararlı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter