Kathimerini: Türkiye'nin savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı

Kathimerini: Türkiye'nin yerli savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin yerli savunma sanayisindeki hızlı gelişmenin ülkeyi yabancı silah sistemlerine bağımlılıktan kurtardığını ve olası bir çatışma halinde NATO müttefiklerinden gelebilecek ambargolara karşı dayanma gücü sağladığını yazdı.

Gazetenin 'Türkiye'nin silahlanması Yunanistan'a baş ağrısı yapıyor' başlıklı analizinde, Türkiye ile Yunanistan'ın savunma kapasitesi karşılaştırıldı ve son yıllarda Türkiye'nin attığı adımların Atina için hem askeri hem de diplomatik açıdan zorluklar yarattığı vurgulandı.

'Güçlü ve kendi kendine yetebilen Türk savunma sanayisi Ankara'yı yabancı silah bağımlılığından kurtardı ve çatışma halinde NATO müttefiklerinden gelebilecek olası bir ambargoya karşı dayanma gücü verdi. Aksine, Yunanistan mühimmat konusunda bile kendi kendine yetebilmekten çok uzak kaldı ve bu onu korumasız bırakıyor.'

Avrupa ile işbirlikleri ve Baykar'ın rolü

Haberde, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini Avrupa ile bağlarını güçlendirmek amacıyla kullanabilmesinin Atina'da endişe yarattığı belirtildi. İspanya ve İtalya'nın savunma sanayisinde Türkiye ile işbirliğine gittiği, Avrupa'daki diğer ülkelerin de benzer adımlar atabileceği ifade edildi.

Gazete ayrıca, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere Türk savunma sanayisi ürünlerinin Avrupa'ya çekici bir alternatif sunduğuna dikkat çekti.

Yunanistan geride kalmaya devam ediyor

Haberde Yunanistan'ın ekonomik kriz dönemindeki kemer sıkma politikaları nedeniyle savunma sanayisinde gerilediği, yerli üretimde önemli mesafe kat edemediği kaydedildi.

'Tüm çabalara rağmen Yunanistan, savunma sanayisi diplomatik bir araç olarak kullanılan ve Avrupa savunma şirketleri için rekabet gücü yüksek bir partner olarak hizmet veren Türkiye'nin gerisinde kalmaya devam ediyor. Bölgesel gerginlikler devam ederken yerli kapasitenin yeniden inşası, Atina için önemli bir önceliktir.'

Kathimerini'nin değerlendirmesi, bölgedeki güç dengesinin savunma sanayisi ekseninde şekillenmeye başladığına işaret ediyor ve Atina'nın yerli üretim kapasitesini güçlendirmenin aciliyetini ortaya koyuyor.