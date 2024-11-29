DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,62 0,02%
ALTIN
2.966,84 -1,1%
BITCOIN
3.365.062,91 -2,27%

Katil Balinalar, Balina Köpek Balıklarını Avlamak İçin Özel Strateji Geliştiriyor

Yeni bir araştırma, katil balinaların balina köpek balıklarını avlamak için benzersiz bir teknik kullandığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:45
Katil Balinalar, Balina Köpek Balıklarını Avlamak İçin Özel Strateji Geliştiriyor

Katil balinalar, dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balıklarını avlamak için özel bir avlanma stratejisi geliştirdi. ABD ve Meksika'dan bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, orkaların bu dev köpek balıklarını avladığına dair ilk doğrudan kanıt elde edildi.

Çalışma kapsamında, California Körfezi'nde 2018 ile 2024 yılları arasında balina köpek balıklarını avlayan bir katil balina sürüsü incelendi. Araştırmacılar, dört ayrı vakaya ait avlanma görüntülerini analiz etti.

Analizler sonucunda, orkaların, geliştirdikleri özel avlanma tekniği ile balina köpek balıklarını avladıkları belirlendi. Bu yırtıcılar, iş birliği içinde gerçekleştirdikleri saldırılarda, avlarının alt karın bölgesine ve cinsel organına odaklandıkları tespit edildi. Bu strateji sayesinde, balina köpek balığı saldırıdan sonra anlık hareketsiz kaldığında, katil balinalar bu bölgeye ulaşarak yağ açısından zengin karaciğerine kolayca erişebildi.

Bu bulgular, katil balinaların avlanma yöntemlerini adapte etme yetilerini ortaya koyuyor. Özel teknikler geliştirebilmeleri ile birlikte, farklı coğrafi konumlarda avlarına göre yeni stratejiler izleyebiliyorlar. Araştırmanın yazarlarından deniz biyoloğu Erick Higuera Rivas, "Katil balinaların, avının sadece çok spesifik bir bölgesine erişebilmek için birlikte çalışmaları oldukça etkileyici. Bu, onların ne kadar mükemmel yırtıcılar olduğunu gösteriyor" dedi.

Çalışmanın detayları, Frontiers in Marine Science dergisinde yayınlanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Arkadaş Katliamı: Bıçakla Öldürülen Kişi Hayatını Kaybetti
2
Marmara Adası'nda Mermer Ocağında Bir Haftada İkinci Toprak Kayması
3
Saadet Partisi'nden Tarım Politikalarına Sert Eleştiri
4
Antonio Costa, AB Konseyi Başkanlığını Devraldı
5
Kayseri'de Otobüslerde Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi
6
Anadolu Kadınının Oya Sanatı Dünya Sahnesine Taşınıyor
7
TBMM'de Yeni Kanun Teklifleri: Devlet Memurları ve Sanayi Düzenlemeleri

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı