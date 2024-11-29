Katil Balinalar, Balina Köpek Balıklarını Avlamak İçin Özel Strateji Geliştiriyor

Katil balinalar, dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balıklarını avlamak için özel bir avlanma stratejisi geliştirdi. ABD ve Meksika'dan bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, orkaların bu dev köpek balıklarını avladığına dair ilk doğrudan kanıt elde edildi.

Çalışma kapsamında, California Körfezi'nde 2018 ile 2024 yılları arasında balina köpek balıklarını avlayan bir katil balina sürüsü incelendi. Araştırmacılar, dört ayrı vakaya ait avlanma görüntülerini analiz etti.

Analizler sonucunda, orkaların, geliştirdikleri özel avlanma tekniği ile balina köpek balıklarını avladıkları belirlendi. Bu yırtıcılar, iş birliği içinde gerçekleştirdikleri saldırılarda, avlarının alt karın bölgesine ve cinsel organına odaklandıkları tespit edildi. Bu strateji sayesinde, balina köpek balığı saldırıdan sonra anlık hareketsiz kaldığında, katil balinalar bu bölgeye ulaşarak yağ açısından zengin karaciğerine kolayca erişebildi.

Bu bulgular, katil balinaların avlanma yöntemlerini adapte etme yetilerini ortaya koyuyor. Özel teknikler geliştirebilmeleri ile birlikte, farklı coğrafi konumlarda avlarına göre yeni stratejiler izleyebiliyorlar. Araştırmanın yazarlarından deniz biyoloğu Erick Higuera Rivas, "Katil balinaların, avının sadece çok spesifik bir bölgesine erişebilmek için birlikte çalışmaları oldukça etkileyici. Bu, onların ne kadar mükemmel yırtıcılar olduğunu gösteriyor" dedi.

Çalışmanın detayları, Frontiers in Marine Science dergisinde yayınlanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.