Katsina'da Operasyon: Nijerya Hava Kuvvetleri 76 Rehineyi Kurtardı
Operasyonun ayrıntıları ve güvenlik durumu
Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, yaptığı yazılı açıklamada Nijerya Hava Kuvvetlerinin eyaletin Kankara bölgesindeki Pauwa Dağı'nda silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini bildirdi.
Muazu, operasyon sırasında çetenin rehin aldığı 76 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyon esnasında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini aktaran Muazu, çetenin sığındığı kampların bombalandığını ifade etti.
Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Nijerya'da kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.