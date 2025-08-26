DOLAR
Katsina'da Operasyon: Nijerya Hava Kuvvetleri 76 Rehineyi Kurtardı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen operasyonda çetenin rehin aldığı 76 kişi kurtarıldı; operasyon sırasında bir çocuk öldü, kamplar bombalandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 00:50
Katsina'da Operasyon: Nijerya Hava Kuvvetleri 76 Rehineyi Kurtardı

Operasyonun ayrıntıları ve güvenlik durumu

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, yaptığı yazılı açıklamada Nijerya Hava Kuvvetlerinin eyaletin Kankara bölgesindeki Pauwa Dağı'nda silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini bildirdi.

Muazu, operasyon sırasında çetenin rehin aldığı 76 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyon esnasında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini aktaran Muazu, çetenin sığındığı kampların bombalandığını ifade etti.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

