Kavak'ta Otomobil-Minibüs Kazası: 9 Yaralı

Kavak'ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 9 Kişi Yaralandı
Samsun-Çorum kara yolunda kaza
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Buğra Akdemir yönetimindeki 05 ACH 329 plakalı otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Toptepe Doruk mevkisinde aynı yönde seyreden Ali Gürsoy idaresindeki 34 FKN 978 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki yaralılar: Arife Gürsoy (81), Huriye Gürsoy (81), Zeynep Sena Gülizar (14), Büşranur Gürsoy (3), Haticenur Gürsoy (6), Tuğba Gürsoy (36), Fatma Gürsoy (45), Ayşe Hümeyra Gürsoy (12) ve Elif Hüma Gürsoy (8) olarak kaydedildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Buğra Akdemir, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Akdemir'in alkollü olduğu tespit edildi.