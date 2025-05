Kaya'dan 2028 Seçimleri İçin Güçlü Mesaj: 'Her Gönüle Ulaşacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Kritiktir Açıklamalar

Adana'da düzenlenen Sosyal Politikalar İstişare Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 2028 seçimlerine kadar girilmedik ev, sıkılmadık bir el ve kazanılmadık bir gönül bırakmamak için durmadan çalışacaklarını vurguladı. Kaya, bu sürecin birlikte büyük ve güçlü bir zafer inşa etmek için gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ramazan Ayının Verimliliği ve Sosyal Politikalar

Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, ramazan ayının yoğun geçen programlarla tamamlandığını belirtti. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak bu dönemi oldukça verimli geçirdiklerini vurgulayan Kaya, teşkilat içindeki üç kademenin senkronize çalışmasının katkısına dikkat çekti.

Sosyal Politikaların Önemi

Kaya, sosyal politikalardaki başarının AK Parti'nin 23 yıllık iktidarının temel taşlarından biri olduğunu dile getirdi. Teşkilatlarının eksiksiz çalışması durumunda, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, yaşlı, kadın veya engelli kalmayacağına inandığını ifade etti. "Bu anlamda da şiarımız, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın'" diyerek insan odaklı çalışmalarına vurgu yaptı.

Şehit Aileleri ve Gazilere Destek

Kaya, şehit ailelerine ve gazilere her zaman yanlarında olduklarını belirterek, onların sadece bayramlarda değil, her zaman desteklenmeleri gerektiğinin altını çizdi. "Vatanın bölünmez bütünlüğü için büyük fedakarlık yapan şehitlerimiz ve aileleri her zaman başımızın tacıdır" diyen Kaya, tüm teşkilatların bu konuda hassasiyet göstermesini istedi.

2028 Seçimlerine Hazırlık

2028 yılına yönelik hedeflerini de açıklayan Kaya, “Sanki yarın seçim varmışçasına çalışan kadrolar olduklarını ve bu süreçte durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kaya, "Durmak yok, hep birlikte çalışmaya devam. Daha gidecek çok yol, kazanacak çok gönül var" dedi.

Toplantı, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve il teşkilatının katılımıyla Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın sunumunun ardından tamamlandı.

