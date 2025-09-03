DOLAR
Kaya: Kırklareli'de Sezaryen Oranı yüzde 82'den yüzde 71'e Geriledi — Normal Doğum Eylem Planı

AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya, Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi ziyaretinde "Normal Doğum Eylem Planı" eğitimlerinin sezaryen oranlarını düşürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:55
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Normal Doğum Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ederek eğitim alarak normal doğum yapan annelerle görüştü ve bebekleri sevdi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede sezaryenle doğum oranlarının Dünya Sağlık Örgütü önerilerine çekilmesi ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla kapsamlı bir program yürütüldüğünü söyledi.

Eğitimler ve hedefler

Kaya, ziyaretin ardından programın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde ve Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında gebelere eğitimler verildiğini dile getirdi.

Ziyaretlerinde eğitimi tamamlayan ve normal doğum yapan annelerle bir araya geldiklerini belirten Kaya, "Normal doğum yapan annelerimizin sağlıklı evlatlarını kucaklarına aldığını görmek bizleri çok mutlu etti." dedi.

Kaya ayrıca, "Duydum ki Kırklareli'nde eğitim programı başladıktan sonra sezaryen oranları yüzde 82'den yüzde 71'e gerilemiş. Elbette yüzde 71 hala yüksek bir oran ama bu düşüş çok kıymetli. Şu ana kadar yüzde 25 annemiz bu eğitimi almış; eğitim alan anne sayısı arttıkça bu oranın daha da düşeceğine inanıyorum. İnşallah 'Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında eğitimleri tüm gebelerimize ulaştırarak annelerimizin normal doğum yapmasını teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaya, program kapsamındaki eğitimlerin Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde 81 ilde verildiğini ve her annenin bu eğitimleri almasının hedeflendiğini vurguladı. "Emeği geçen Emine Erdoğan hanımefendiye, Sağlık Bakanımıza, bakanlık yetkililerimize ve sağlık profesyonellerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Kaya, sağlıklı nesiller için normal doğum eğitimlerinin önemine dikkat çekti.

