Kaya Kırklareli'de: 'Terörsüz Türkiye' İçin Mücadeleye Devam

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kırklareli'de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında düzenlenen program, Kırklareli Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Programda yapılan vurgular

Kaya, konuşmasında şehit ailelerinin ve gazilerin toplum nezdindeki özel yerini vurguladı. Vatan için canlarını feda eden şehitlere ve vatan savunmasında hazır bekleyen gazilere dikkat çeken Kaya, "Onlar olmasa bizler, bugün bu ülkede böyle huzur içinde yaşayamazdık. Peygamberlikten sonraki en yüksek makam şehitlik makamı." dedi.

Terörle mücadelede kat edilen mesafeye işaret eden Kaya, "Türkiye'nin terörden arındırılması için çok uzun yıllar mücadele edildi" ifadelerini kullandı ve "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine dikkat çekti.

Kaya'nın konuşmasından öne çıkan bölümde, "Şehitlerimizin kanıyla ödedik bu bedeli ve gerçekten çok fazla anne gözyaşı döktü, çok fazla babanın boğazı düğüm düğüm oldu. Bugünlere biz bu şekilde geldik. Terörle mücadelede çok büyük bir başarıyı elde etmişken önümüzde de büyük bir fırsat var. Allah izniyle Rabb'im bize 'Terörsüz Türkiye' sürecini güçlü bir şekilde tamamlamayı nasip etsin." sözleri yer aldı.

Konuşmasında ayrıca, "İnşallah hem Türkiye'de hem bölgemizde terör örgütlerinin olmadığı, nefes alamadığı bir bölgeyi inşa etmek için mücadele ediyoruz. Türkiye'de terörün kökünü kazıdık. Allah'ın izniyle PKK'nın kendini feshetmesi, silah bırakmasıyla, silahları da yaktılar biliyorsunuz. Bu sürecin de sonlanmasıyla, Allah'ın izniyle çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Temaslar ve ziyaretler

Kaya, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Terörsüz Türkiye" mektubunu katılımcılara okudu. Program çerçevesinde Kırklareli Valiliğini ziyaret edip Vali Uğur Turan'dan kentle ilgili bilgi aldı.

Ziyaret programı kapsamında Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu, huzurevi ve kent esnafını da ziyaret eden Kaya, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında işçilerle bir araya geldi.

Kaya'nın açıklamaları, terörle mücadelede elde edilen kazanımların korunması ve bölgesel barışın sağlanmasına yönelik kararlılığı vurguladı.

