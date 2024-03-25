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Kayak severlere güzel haber: Palandöken’de etkili olan kar yağışıyla kayak sezonu uzayacak

Yurdun doğusunda etkili olan yoğun kar yağışı, kayak severlerin işine yaradı. Palandöken Kayak Merkezi’nde bir hafta boyunca etkili olan kar ile birlikte, kayak sezonunun Nisan ayına kadar uzayacağı belli oldu. Son yağışlarla birlikte, kayak merkezindeki kar kalınlığı 2 metreye kadar çıktı.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 14:09
Kayak severlere güzel haber: Palandöken’de etkili olan kar yağışıyla kayak sezonu uzayacak

Ülkenin batısı deniz sezonuna hazırlanırken, doğu illerindeki yoğun kar yağışı sürüyor. Son bir haftadır, Erzurum ve Palandöken Kayak Merkezi’nde yağan kar, kayak sezonunun uzamasına neden oldu. Kayak severler için güzel haberi veren yetkililer, Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığını da belirtti. Son yağışların da etkisi ile kayak sezonu Nisan ayına kadar devam edecek.

Yağışlar, bu şekilde etkili olmaya devam ederse Palandöken Kayak Merkezi, bayramda kara doymak isteyenler için iyi bir alternatif olabilir.

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