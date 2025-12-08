KAYMEK Genç Matematik Kampı Başladı — Kayseri'de Öğrencilere Eğitim Desteği

KAYMEK Genç Matematik Kampı Kayseri'de Başladı

KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen Genç KAYMEK Matematik Kampı, öğrencilerin matematiğe ilgisini artırmak ve akademik başarılarını güçlendirmek amacıyla kapılarını açtı. Kamp, uzman eğitmen kadrosu ve yenilikçi eğitim içerikleriyle dikkat çekiyor.

Kampın Katılımcıları ve İlk Gün Etkinlikleri

Kamp, ön değerlendirme sınavını başarıyla tamamlayan 10. sınıf öğrencileri ile önceki dönemde çalışmalarını sürdüren 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı. İlk günde öğrenciler tanışma etkinlikleri gerçekleştirdi ve Doç. Dr. İsmail Altıntop koordinasyonunda ilk derslere başladı.

Eğitim İçeriği ve Hedefler

Kampın eğitim programı, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde sayısal dikkat, analitik düşünme, problem çözme ve yordama becerileri üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

Yapay Zekâ Semineri

Program kapsamında düzenlenen seminerde, yapay zekâ'nın eğitimde doğru, güvenli ve etkili kullanımı ele alındı. Öğrenciler, günümüz eğitim dünyasında yapay zekâ uygulamalarını bilinçli şekilde kullanmaya yönelik önemli bilgiler edindi.

Acil Tıp Günleri Sempozyumu Ziyareti

Matematik Kampı katılımcıları, tıp ve sağlık alanına ilgi duyan öğrencilerle birlikte Kayseri Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Acil Tıp Günleri Sempozyumu'na katıldı. Etkinlikte öğrenciler, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ömer Levent Avşaroğulları ve başhekim yardımcıları ile bir araya gelme fırsatı buldu. Sempozyum, öğrencilere ilham veren konuşmalar ve mesleki farkındalık kazandıran deneyimler sundu.

KAYMEK'in Vizyonu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren KAYMEK, mesleki eğitimden kültür ve sanata, okula destek kurslarından sınava hazırlık programlarına kadar gençlere kapsamlı destek sağlamaya devam ediyor. Genç KAYMEK Matematik Kampı da bu vizyonun önemli bir parçası olarak öğrencilerin akademik motivasyonunu ve matematiksel yetkinliğini artırmayı hedefliyor.

