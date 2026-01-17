Kayseri Büyükşehir, 2025'te Hayırsever İşbirliğiyle 130+ Milyon TL Katkı Sağladı

Kayseri Büyükşehir, 2025'te hayırsever iş birlikleriyle şehre büyük katkı sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında hayırseverlerle yürüttüğü ortak projelerle şehre 130 milyon TL’nin üzerinde anlamlı ve kalıcı yatırımlar kazandırdı. Belediye, bütçesinden ayırdığı payı hayırsever dayanışmasıyla birleştirerek eğitimden sağlığa, ibadetten hayvan korumaya uzanan kapsamlı hizmetlere imza attı.

Protokoller ve kurumsal iş birlikleri

Belediye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bağışçı Aksal Tekstil ve Elyaf Sanayi Ticaret A.Ş. arasında gerçekleşen protokolle Fatma Turan Aksu Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi hizmet binasının devri ve işletilmesine ilişkin iş birliğini hayata geçirdi. Ayrıca hayırsever iş insanı Saffet Arslan ve Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile 6 camide planlanan 4-6 yaş okuma salonları için protokoller imzalandı.

Eğitim alanında önemli yatırım: Gökkent’te 16 sınıflı ilkokul

Gökkent Mahallesi’nde hayırseverlerle yürütülen proje kapsamında 16 sınıflı ilkokul inşaatına başlandı. Toplam 76 milyon 500 bin TL yatırım maliyetiyle hayata geçirilen bu eğitim yatırımı, mahalle halkına ve bölge eğitimine büyük katkı sunacak.

Cami projesi: Birdal Camii ibadete hazır

Hayırsever iş insanı Muhittin Birdal’ın desteğiyle Melikgazi Anbar Mahallesi’nde inşa edilen Birdal Camii tamamlanarak ibadete açıldı. Toplam 35 milyon TL maliyetli proje, 560 metrekare zemin kat ve 220 metrekare birinci kat olmak üzere iki kattan oluşuyor ve 632 kişilik ibadet kapasitesi ile bir de okuma salonu barındırıyor.

Sağlık ve yaşam merkezleri: Alzheimer Merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından şehre kazandırılan ve hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç tarafından üstlenilen Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi projesinin temeli atıldı ve tamamlandı. Proje, yaklaşık 30 milyon TL maliyetle Türkiye’nin modern Alzheimer merkezleri arasında yer alacak şekilde tasarlandı.

Hayvan koruma iş birliği

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Gesi Pati-Sihirli Düşler Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nuran Dursun ve Micron BPS firma sorumlusu Semiha Hacıseyitoğlu ile bir protokole imza attı. Bu kapsamda sponsor firma, özel hayvan yaşam evleri binasının yapımı ile iç donanımlarını üstlenirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi evlerin altyapı hizmetlerini sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden yatırımlara ayırdığı payı hayırsever destekleriyle çarpan etkisi oluşturacak şekilde kullanarak kente kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor.

