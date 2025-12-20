Kayseri Büyükşehir’den 'Duygu Sömürüsü' Uyarısı

Alo 153 çağrısı: Çöp kenarlarında dilenenlere dikkat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, çöp kenarlarında kendini acındırarak dilenenlere karşı vatandaşları uyardı.

Belediye, çöp kenarlarına oturarak, çöpten ekmek topluyor gibi gözükerek dilenen kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Bu tür durumlarla karşılaştığınızda Alo 153’ü arayarak ihbarda bulunabilirsiniz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Duygu sömürüsüne izin vermeyin. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda Alo 153’ü arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak vurgulamak isteriz ki; bu kişiler gerçek ihtiyaç sahipleri olmayıp, vicdani duyguları sömürmektedir. Gerçek ihtiyaç sahiplerimiz için desteklerimiz kurumumuzda titizlikle sağlanmaktadır. Bu tür durumlara asla müsaade edilmeyecektir."

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA, ÇÖP KENARLARINDA KENDİNİ ACINDIRARAK DİLENENLERE KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.