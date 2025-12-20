DOLAR
Kayseri Büyükşehir’den 'Duygu Sömürüsü' Uyarısı

Kayseri Büyükşehir, çöp kenarlarında kendini acındırarak dilenenlere karşı uyarıda bulundu; Alo 153 ile ihbar çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:40
Alo 153 çağrısı: Çöp kenarlarında dilenenlere dikkat

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, çöp kenarlarında kendini acındırarak dilenenlere karşı vatandaşları uyardı.

Belediye, çöp kenarlarına oturarak, çöpten ekmek topluyor gibi gözükerek dilenen kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Bu tür durumlarla karşılaştığınızda Alo 153’ü arayarak ihbarda bulunabilirsiniz.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Duygu sömürüsüne izin vermeyin. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda Alo 153’ü arayarak ihbarda bulunabilirsiniz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak vurgulamak isteriz ki; bu kişiler gerçek ihtiyaç sahipleri olmayıp, vicdani duyguları sömürmektedir. Gerçek ihtiyaç sahiplerimiz için desteklerimiz kurumumuzda titizlikle sağlanmaktadır. Bu tür durumlara asla müsaade edilmeyecektir."

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

