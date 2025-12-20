Faslı Heyet Aydın’da Tarımsal Potansiyeli İnceledi

Fas’ın Fes-Meknes Bölgesi Ziraat Odası heyeti, tarımsal iş birliği ve bilgi paylaşımı amacıyla Aydını ziyaret etti. Ziyaret, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve ilin tarımsal potansiyeli uluslararası konuklara aktarıldı.

Ziyaretin içeriği ve sunumlar

Program kapsamında müdürlükte düzenlenen sunumlarda başta Aydın Zeytinyağı ve Aydın İnciri olmak üzere coğrafi işaretli ürünler ele alındı. Sunumlarda üretim süreçleri, kalite standartları ve ihracat imkanları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Görüşmelere, İl Müdürü Ayhan Temiz ile İl Müdür Yardımcıları Dr. H. Eray Yeşilçayır ve Cengiz Karabulak katıldı. Ayrıca şube müdürleri Armağan Tanrıkulu, Mutlu Aktaş ve Hafize Kendirlioğlu da programda yer aldı.

Germencik’te saha incelemesi

Heyet, programın devamında Germencik ilçesindeki bir zeytinyağı işleme tesisini ziyaret ederek üretim ve işleme süreçlerini yerinde inceledi. Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, bölgede yürütülen zeytincilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kapanış

Ziyaret, taraflar arasında karşılıklı iyi niyet temennileriyle ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Görüşmeler, iki ülke arasında tarımsal iş birliği ve tecrübe paylaşımını güçlendirmeye yönelik adımların altını çizdi.

