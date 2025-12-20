DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.774.557,89 -0,19%

Arnavutköy Yeni Medya Akademisi İlk Mezunlarını Verdi

Arnavutköy Belediyesi'nin Yeni Medya Akademisi ilk mezunlarını Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verdi; Başkan Candaroğlu medya bilincinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 19:43
Arnavutköy Yeni Medya Akademisi İlk Mezunlarını Verdi

Arnavutköy Yeni Medya Akademisi İlk Mezunlarını Verdi

Sertifika töreni Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde gerçekleşti

Arnavutköy Belediyesi tarafından gençleri dijital çağın iletişim ve içerik üretim alanlarında yetkin bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kurulan Yeni Medya Akademi, ilk mezunlarını verdi.

Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende öğrenciler sertifikalarını aldı. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile çok sayıda eğitmen ve öğrenci katıldı.

Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, medyanın bilinçli ve etik şekilde kullanılmasının önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi:

"Bu tören bizler için çok anlamlı. Günümüzde bilgi, insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Bir yazıyla, bir fotoğrafla, bir paylaşım ile milyonlara ulaşabiliyoruz. Bu da medyanın ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Medya artık sadece bilgi alma aracı değil; toplumların şekillenmesinde, algıların yönetilmesinde ve değişimin tetiklenmesinde büyük bir güç. Etik ve doğru kullanıldığında birleştirici, yanlış ellerde ise toplumları karanlığa sürükleyebilecek bir silah haline geliyor. Bu nedenle özellikle gençlerimizin medya bilincine sahip olmaları çok önemli"

Belediye Başkanı Candaroğlu, dijital çağda doğru bilgiye ulaşmanın ve bu bilgiyi faydalı bir biçimde topluma sunmanın her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek, akademinin bu amaçla gençlere güçlü bir altyapı sunduğunu ifade etti.

Sertifika töreninde öğrenciler eğitim süreçlerinde edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaştı. Mezun olan gençler, medya ve dijital içerik üretimi alanında çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN GENÇLERİ DİJİTAL ÇAĞIN İLETİŞİM VE İÇERİK ÜRETİM ALANLARINDA...

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN GENÇLERİ DİJİTAL ÇAĞIN İLETİŞİM VE İÇERİK ÜRETİM ALANLARINDA YETKİN BİREYLER OLARAK YETİŞTİRMEK AMACIYLA KURULAN YENİ MEDYA AKADEMİ İLK MEZUNLARINI VERDİ. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ’NE AİT NURİ PAKDİL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENDE ÖĞRENCİLER SERTİFİKALARINI ALDI.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN GENÇLERİ DİJİTAL ÇAĞIN İLETİŞİM VE İÇERİK ÜRETİM ALANLARINDA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Şehir Hastanesi 22 Aralık'ta Açılıyor — Ayda 450 Bin Hastaya Hizmet
2
Büyükçekmece'de Çınaraltı Sosyal Tesisi ve Adalet ve Özgürlük Anıtı Açıldı
3
Gümüşhane'de Vaaz Sırasında Yavru Kedi Cemaatle Oynadı
4
Türk Hava Yolları New York’ta Şeb-i Arus’ı 'March of Love' ile Yaşattı
5
Taşköprü'de Asfalt Atağı: Kamyon Garajı ve Ethem Mahallesi'nde 3 km'lik Çalışma
6
İstanbul'da Sis Kartpostalı: Bulutların Üzerinde Nefes Kesici Görüntüler
7
Kayseri'den Erciyes'e Hafta Sonu Otobüs Seferleri Başlıyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025