Köşk'te Köklü Kestane Fidanı Dağıtımı Üreticilere Ulaştı

Aydın'ın Köşk ilçesinde proje kapsamında Cumayanı, Ketenyeri ve Menteşeler mahallelerinde üreticilere köklü kestane fidanları dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 19:25
Aydın'ın Köşk ilçesinde, tarımsal üretimi koruma ve çeşitliliği artırma hedefiyle yürütülen uygulama sahada karşılık buldu. Cumayanı, Ketenyeri ve Menteşeler mahallelerinde üreticilere köklü kestane fidanları ulaştırıldı.

Dağıtım Bölgeleri ve İş Birliği

Aydın Valiliği ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Bitkisel Üretimin Korunması ve Çeşitliliğin Artırılması Projesi kapsamında, sahada görev alan ekipler tarafından Cumayanı, Ketenyeri ve Menteşeler mahallelerinde üreticilere köklü kestane fidanları dağıtıldı.

Projenin Hedefleri ve Teşekkür

Yapılan destekle hem bitkisel üretimin korunması hem de ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretime katkı sunan projeye verdikleri destek ve öncülük dolayısıyla Aydın Valisi Yakup Canbolat'a teşekkür etti.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, dağıtımı yapılan fidanların üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

